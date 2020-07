Gottes Segen - auch für ausgemustertes Feuerwehrauto und einen Traktor

Zur Ehre des heiligen Christophorus gedachten am vergangenen Sonntagnachmittag Gläubige in der Basilika Vierzehnheiligen des Schutzpatrons der Autofahrer. Unter Einhaltung der Corona-Auflagen fand zunächst eine kurze Andacht statt, bevor die Fahrzeuge auf dem bis zum letzten Platz gefüllten Basilikavorplatz gesegnet wurden.

"Der Segen soll bewirken, dass Sie sich auf ihren Wegen geborgen fühlen. Dieser Segen soll uns alle daran erinnern, dass Gott selbst unser Wegbegleiter ist", sagte Franziskanerpater Stanislaus. Gemeinsam wurde die "Litanei zu Ehren der heiligen 14 Nothelfer" gebetet.

Nach der Andacht lud Pater Stanislaus die Gläubigen zur Fahrzeugsegnung ein. Viele Autos und Fahrräder aus nah und fern sowie ein Traktor waren auf dem Vorplatz der Basilika abgestellt. Geduldig machte sich der Franziskanerpater auf den Weg, um zunächst das Gefährt mit dem Fahrer zu segnen.

So war Florian Fischer mit einem ausgemusterten Feuerwehrauto aus den 90er Jahren den "Heiligen Berg" hochgefahren. "Das Auto ist genauso alt wie ich. Das 220 PS starke Gefährt habe ich erst kürzlich in Bochum erworben. Ich werde es in meinem Garten- und Landschaftsbau-Betrieb einsetzen", erzählte Fischer.

Die katholische Kirche feiert nach alter Überlieferung am 24. Juli das Fest des heiligen Christophorus. Die Legende sagt, dass der Heilige das Christuskind durch einen Strom trug. Deshalb nennt man ihn auch den Christusträger. Nach den östlichen Legenden soll Christophorus ein hundsköpfiges Ungeheuer gewesen sein, das erst durch die Taufe zum Menschen wurde. In den westlichen Legenden wird von ihm erzählt, dass er dem Mächtigsten dienen wollte. Er schloss sich dem Teufel an, doch als er sah, dass dieser Angst vor dem Bildnis des gekreuzigten Herrgotts hatte, wusste Christophorus, dass dieser nicht der Mächtigste ist. gkle