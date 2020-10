In zwei feierlichen Gottesdiensten sind am Samstag sechs Mädchen und neun Jungen in der Wallfahrtskirche Mariä Geburt Glosberg erstmals an den Tisch des Herrn getreten.

Die Kommunionkinder zogen mit Pater Helmut Haagen und den Ministranten in die geschmückte Wallfahrtskirche ein. Die Gottesdienste standen unter dem Motto "Regenbogen - Zeichen des Bundes mit Gott".

Gemeinsam mit Pater Haagen erneuerten die Kommunionkinder im Gottesdienst ihr Taufversprechen, das vor Jahren von den Eltern und Paten als Bekenntnis zu Gott abgelegt wurde. Die jungen Christen bekannten sich bei der Erstkommunion selbst zu Gott und konnten so das heilige Sakrament im Glauben an Gott empfangen.

Pater Haagen ging in seiner Predigt auf das Thema ein. Als Geschenk überreichte er den Kindern ein Freundschaftsbändchen in den Regenbogenfarben. Die Kinder sollten so an den Freundschaftsbund erinnert werden, den Gott einst mit Noah nach der Sintflut geschlossen hatte und den Jesus mit seinem Blut am Abendmahlsaal erneuert hat. Wie der Regenbogen helle und dunkle Farben aufweist, so ist Jesus Christus bei den Menschen in den hellen, frohen und auch in den dunklen, oft traurigen Stunden ihres Lebens als guter Freund anwesend. Sie sind nie allein und können sich auf die Freundschaft verlassen.

Im Gottesdienst segnete Pater Haagen die Brote, die Kreuze und die Erinnerungsgeschenke sowie die Gebetbücher und Rosenkränze der Kinder. Abschließend galt der Dank des Paters allen Verantwortlichen für die feierliche Ausgestaltung der beiden Gottesdienste sowie die Zeit und Mühen für die Vorbereitung der Erstkommunion. Für die musikalische Umrahmung sorgten das Duo Georg Kestel und Andrea Hart mit Gitarre und Gesang sowie Organist Georg Kestel an der Orgel.

Aus den Händen von Pater Haagen empfingen den Leib des Herrn: Anna Backer, Anika Roth, Emma Greser, Luca Simon, Paul Sesselmann (Glosberg), Ben Neubauer, Cedric Sticker (Gundelsdorf), Ben Büttner, Marius Häfner (Burggrub), Lina Gebhardt, Lucas Biesenecker (Haig), Julius Roth, Luisa Ziereis, Lotta Scherbel und Tom Förtsch aus Reitsch. ms