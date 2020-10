Kürzlich fanden auf der Golfanlage in Geiselwind die traditionellen Clubmeisterschaften 2020 statt.

78 Golferinnen und Golfer trafen sich bei bestem Golfwetter auf dem hervorragend präparierten Meisterschaftsplatz und spielten die Clubmeister aus.

Der Präsident André Göpfert ehrte am Haus am See die Meisterinnen und Meister in den verschiedenen Klassen:

Clubmeister aller Klassen und der Herren wurde Gerhard Dill mit 152 Schlägen vor Axel Werner mit 156 Schlägen und Florian Rückel mit 157 Schlägen.

Clubmeisterin bei den Damen wurde Sandra Rosenkranz-Deppisch mit 166 Schlägen.

Clubmeisterin bei den Seniorinnen wurde Petra Hirler mit 181 Schlägen.

Clubmeister bei den Senioren wurde Richard Greene mit 161 Schlägen.

Clubmeisterin bei der Jugend/weiblich wurde Hanna Singer.

Clubmeister bei der Jugend/männlich wurde Marc Höfle.

Clubmeister der Grand Senioren wurde Günther Wormser mit 169 Schlägen.

Clubmeisterin der Grand Seniorinnen wurde Ingrid Werner mit 193 Schlägen.

Nach zwei tollen Golftagen wurden die Sieger am "Haus am See" mitten auf dem Golfplatz vom Präsidenten André Göpfert geehrt. red