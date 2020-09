Übungsfleiß, Engagement und Durchhaltevermögen haben sich gelohnt: Viktoria Hesselbach legte die höchste Prüfung in der Laienmusik, die D3 Goldprüfung, mit der Traumnote 1,34 ab. Vier Tage lang hat sich die 16-Jährige aus Sulzthal beim Vorbereitungslehrgang in der Musikakademie in Hammelburg den letzten Schliff bei den Dozenten geholt.

Davor stand eine monatelange Vorbereitungszeit in Theorie und auf der Klarinette durch ihre Ausbilderin Eva Maria Schaub. Inzwischen spielt die Musikerin auch im Jugendmusikkorps Bad Kissingen und im Kreisjugendblasorchster.

Auch nachdem sie am 1. September ihre Ausbildung als Optikerin begann, möchte Viktoria Hesselbach der Musik auf jeden Fall weiterhin treu bleiben, denn ein Leben ohne Musik kann sie sich nicht mehr vorstellen. Alle Musiker vom Musikverein Sulzthal freuen sich sehr über den Erfolg ihrer Kollegin. hbd