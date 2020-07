Gold oder Glück

E rzähl' mir kein Märchen!", heißt ein geflügeltes Wort. Nun, warum eigentlich nicht? Märchen sind in der Regel frei erfundene Geschichten, in denen allerlei Phantasiewesen auftreten: Hexen, Zauberer, Riesen, Zwerge, Fabeltiere und Tiere, die sich wie Menschen verhalten. Wann sie sich wo ereignet haben sollen, wird nicht genannt. Die bekannteste Märchensammlung in Deutschland sind die alten, meist mündlich überlieferten Geschichten, die die Brüder Jacob und Wilhelm Grimm etwa von 1812 bis 1858 zusammengetragen, aufgeschrieben und herausgegeben haben. Bekannte Märchen sind "Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich", "Der Wolf und die sieben Geißlein", "Rapunzel", "Hänsel und Gretel", "Das tapfere Schneiderlein", "Rotkäppchen" - und nicht zuletzt "Hans im Glück".

"Hans im Glück" ist insofern ein besonderes Märchen, als dass es dem vorherrschenden Verhalten in Bezug auf Besitz widerspricht: Hans hat sieben Jahre gearbeitet und bekommt zum Abschied einen Goldklumpen, den er zuerst gegen ein Pferd, dieses dann gegen eine Kuh, diese gegen ein Schwein, das Schwein gegen eine Gans, die Gans gegen einen Schleifstein und den Schleifstein letztlich gegen einen Stein vom Feld eintauscht. Der fällt ihm dann auch noch beim Trinken ins Wasser. Jetzt erst fühlt Hans sich frei ...

Die Lehren? Vielleicht: Nur Einfalt führt zum Glück, frei sein ist mehr wert als Geld, die Menschen wollen betrogen werden ...?

Das aber spielt heute auf dem Spieltisch keine Rolle. Wir starten mit Goldklumpen, die wir ebenfalls eintauschen, und zwar über Pferde, Schweine und Gänse letztendlich gegen ein Glückskleeblatt. Das alles haben wir in Gestalt von Chips. Fehlt eine Tierart, tauschen wir nicht. Würfel regeln, wie viele gleiche Stücke wir abgeben dürfen und wie viele gleiche Stücke aus der weniger wertvollen Gruppe wir dafür bekommen. Wer nicht tauschen will, muss nicht, nimmt dann aber zwei neue Goldklumpen dazu.

Wer zuerst Gänse gegen das Kleeblatt tauschen kann, hat ganz viel Glück gehabt und gewinnt. Kinder lassen sich gerne auf diese kleine Spielerei für zwischendurch ein und haben viel Spaß daran, ihre Tauschmöglichkeiten wahrzunehmen oder eben auch nicht.