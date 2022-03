In Zusammenarbeit mit der Edelbrandsommelière Franziska Bischof und der Bayerischen Staatsbad GmbH entstand 2021 der Bad Kissinger Rosenblütenlikör. Die eigens für Bad Kissingen kreierte Spirituose "Rose" hat das Tasting der Jury des Meininger International Spirits Award 2022, ausgerichtet vom Meininger Verlag, mit Bravour gemeistert, heißt es in einer Pressemeldung der Staatsbad GmbH. Der Likör wurde in den Kategorien "Aussehen", "Geruch", "Geschmack" sowie "Gesamteindruck" geprüft und schnitt herausragend gut ab. Das beliebte Bad Kissinger Souvenir wurde mit der Goldmedaille ausgezeichnet. Dabei werden bei dem jährlichen Wettbewerb höchstens 30 Prozent der eingereichten Spirituosen überhaupt mit einer Silber- oder Goldmedaille ausgezeichnet.

"Wir freuen uns sehr, dass der Bad Kissinger Rosenblütenlikör mit unserem Heilwasser eine professionelle Jury überzeugen konnte und gratulieren natürlich auch Franziska Bischof zu dieser Auszeichnung", so Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Wie es in der Pressemeldung heißt, zeichnet sich der Bad Kissinger Rosenblütenlikör als regionales und nachhaltiges Produkt aus, das neben dem Heilwasser des Max-Brunnens auch frische Rosenblütenblätter enthält. Ohne Zusatz von Aromaextrakten oder Farbstoffe wird das Bad Kissinger Souvenir demnach noch auf traditionelle Art in Wartmannsroth hergestellt. Neben der Goldauszeichnung für den Bad Kissinger Rosenblütenlikör kann sich die Brennerin Franziska Bischof auch über Gold für ihren Ingwergeist "Schamane" aus regionalem Bio Ingwer freuen. "Es ehrt mich besonders da ich nur diese zwei Produkte eingereicht hatte und beide mit Gold prämiert wurden. Gerade auf die Urkunde für den in Zusammenarbeit mit der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH kreierten Rosenblütenlikör bin ich besonders stolz", betont Franziska Bischof.

Erhältlich ist der Rosenblütenlikör in der Tourist-Information Arkadenbau, online im Souvenirshop unter www.badkissingen.de sowie bei Partnerbetrieben im Kissinger Einzelhandel. red