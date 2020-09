Für Bürgermeister Friedrich Gleitsmann (CSU/Bürgerblock) und die Gemeinde Wachenroth ist das Kapitel Jasmin Götze noch nicht zu Ende - denn die gekündigte Verwaltungschefin bekam gestern vor dem Arbeitsgericht in Nürnberg Recht.

Bereits seit dem Frühjahr ist die Stelle der Geschäftsleiterin in Wachenroth unbesetzt, weil Götze zu Ende April gekündigt wurde. Das Problem: Die Kündigungsfrist endete erst Ende September.

Götze hatte deshalb gegen die Gemeinde geklagt - und zwar auf Wiedereinstellung. Ein Gütetermin im Mai scheiterte.Nun beschied das Arbeitsgericht beim zweiten Termin gestern, dass "das Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht beendet wurde". Klartext: Die Kündigung ist unwirksam, das Arbeitsverhältnis besteht fort. Das heißt, dass die Gemeinde die Klägerin weiterbeschäftigen muss, bis das Urteil rechtskräftig wird. Das kann sich aber hinziehen, sollte die Gemeinde in Berufung gehen.

Legt Wachenroth hingegen keine Rechtsmittel ein, wird das Urteil in etwa einem Monat rechtskräftig - was aber ebenfalls dazu führen würde, dass Götze weiterbeschäftigt werden muss.

So oder so könnte es teuer werden für Wachenroth: Es könnte nun die Zahlung von sechs Monaten Gehalt ohne Gegenleistung ins Haus stehen. Auch eine Abfindung ist nicht ausgeschlossen.

Als Begründung zu seinem Urteil führte der Vorsitzende Richter aus, dass nicht alle "minderen Mittel" zur Verhinderung des letzten Mittels - also der Kündigung - ergriffen wurden. Sprich: Es hat keine Abmahnungen oder Rügen gegeben und keine Schlichtung stattgefunden.

Fristlose Kündigungen ohne solche vorherigen Maßnahmen sind laut der Direktorin des Arbeitsgerichtes, Silja Steindl, in besonderen Fällen zwar möglich und auch rechtens. Dazu müssen jedoch schwerwiegende Vorwürfe beweisbar sein, wie beispielsweise Diebstahl. So etwas lag nach Auffassung der Richter in diesem Fall jedoch nicht vor. Offensichtlich hatte es schon länger Spannungen zwischen dem Bürgermeister und seiner Verwaltungschefin gegeben. "Fehlende Chemie" sei jedoch kein Kündigungsgrund, mussten sich die Vertreter der Gemeinde wohl bereits beim Gütetermin im Frühling sagen lassen. Die Kündigung war auch von der Mehrheit im Gemeinderat abgesegnet worden.

Zur Verhandlung waren Jasmin Götze als Klägerin und Friedrich Gleitsmann als Vertreter der Gemeinde mit ihren Anwälten erschienen. Zur Urteilsverkündung - die erst am Ende des Sitzungstages stattfand - war jedoch niemand mehr anwesend. Für eine Stellungnahme konnte gestern keine der Parteien mehr erreicht werden.