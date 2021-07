Nachdem die Nachfrage für die Premierenlesung mit Christian Göller das Platzangebot in der Stadtbücherei überstieg, liest er am Montag, 2. August, um 18 Uhr noch einmal aus seinem Erstlingswerk "Die Affäre Orpheus". Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter 09561/89-1420 oder per Mail an: stadtbuecherei@coburg.de. red