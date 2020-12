Aus einem CD-Player erklingt dezent vorweihnachtliche Musik. Beschauliche Klänge, die mit Geschichten und Gedanken zur Adventszeit untermalt werden. Verführerisch zieht der Duft von Glühweingewürz durch den Raum. "Offene Kirche im Advent" heißt eine Aktion, mit der die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde durch die schönste Zeit des Jahres begleiten möchte.

So sind an den vier Adventssonntagen die Sankt-Katharina-Kirche in Strössendorf und die Altenkunstadter Kreuzbergkirche nicht nur im Anschluss an die Vormittagsgottesdienste bis 18 Uhr geöffnet. "Gemeindeglieder und Spaziergänger, die bei uns vorbeischauen, erwartet auch jede Menge interessanter Angebote", verspricht Pfarrerin Bettina Beck, von der die Initiative für diese Aktion ausging. Zusammen mit Ursula Trinkwalter und Heinrich Hacker von den Mesner-Teams der beiden Kirchen gestaltete die Geistliche in den Gotteshäusern verschiedene Stationen, wo Menschen sich einstimmen können auf Weihnachten, auf Gemütlichkeit und Kerzenlicht, auf Hoffnung und Frieden. "In unseren offenen Kirchen sollen Besucher spüren können, was ihnen guttut. Sie sollen sich wohlfühlen, mit Gott in Berührung kommen können, und sich mit nach Hause nehmen, was sie brauchen, um dieses Jahr in Weihnachtsstimmung zu kommen", sagt Beck. Und das Angebot ist groß.

Wer es beschaulich mag, lauscht Musik und Adventsgeschichten, aber auch vorweihnachtliche Literatur zum Vorlesen liegt bereit. Kinder und Bastelfans können ein Weihnachts-Memory gestalten, während Hoffnungssterne für weihnachtliches Flair daheim sorgen. Lichtstationen an den Taufsteinen laden ein, Kerzen anzuzünden und in der Stille zu beten. Auf einem mit Lichterketten dekorierten Tisch bieten die "Montagsbastler" kreative Handarbeiten zum Kauf an. Das Sortiment reicht von Stricksachen für die kalte Jahreszeit bis hin zu kunstvoller Holzdeko. "Wir möchten mit unseren Angeboten alle Sinne ansprechen. Der Gaumen darf also nicht zu kurz kommen", betont Pfarrerin Beck. Deshalb haben sie und die Mitarbeiter in beiden Kirchen lange Wäscheleinen befestigt und mit Weihnachtsgrüßen versehene Glühwein-Teebeutel und kleine süße Schoko-Köstlichkeiten daran aufgehängt. Jeder, der vorbeikommt, kann sich hier bedienen. Für den Aufenthalt in den "offenen Kirchen" in Altenkunstadt und Strössendorf gibt es keine zeitliche Beschränkung. "Jeder kann so lange bleiben, wie er möchte", sagt die Geistliche. In beiden Gotteshäusern liegt ein Gästebuch auf. Besucher können dort Gedanken zur Advents- und Weihnachtszeit hineinschreiben und auch ihre Meinung zur Aktion "Offene Kirche" kundtun. bkl