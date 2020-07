Glimpflicher Ausgang

Eine ganze Armee an Schutzengeln war wohl am späten Montagabend auf der Autobahn zwischen Eisfeld-Süd und Coburg unterwegs, schreibt die Verkehrspolizeiinspektion Coburg in ihrem aktuellen Pressebericht. Gegen 22.10 Uhr erreichten mehrere Notrufe die Polizei, wonach sich ein Geisterfahrer auf der A 73 von Coburg aus in Richtung Suhl auf der falschen Fahrspur bewege. Ersten Vernehmungen zufolge fuhr ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit über mehrere Kilometer gen Thüringen. Dabei war es in mindestens zwei Fällen nur den schnellen Ausweichmanövern von entgegenkommenden Fahrzeugführern zu verdanken, dass es nicht zu Frontalzusammenstößen kam. Niemand wurde verletzt. Obwohl die Polizei binnen weniger Minuten mit mehreren Streifen vor Ort war, konnte der rücksichtslose Verkehrsrowdy nicht gestellt werden. Die Verkehrspolizei Coburg leitete ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung ein. Zur Aufklärung der Tat sind die Ermittler unter Telefon 09561/645-0 auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen: Wer hat den Falschfahrer noch beobachtet? Wer wurde gefährdet? red