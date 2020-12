HDE-Präsident Josef Sanktjohanser ist in diesen Tagen eher nicht der Prototyp eines Verbandsvertreters. Wo andere vor dem Hintergrund der Corona-Krise teilweise ungeniert die Hand aufhalten, mahnt er zu einem sorgsamen und gerechten Umgang mit steuerfinanzierten Finanzspritzen. Der Präsident des Handelsverbandes Deutschland (HDE) lehnt solche Hilfen nicht etwa ab. Sollte es zu einem harten Lockdown kommen, der auch Geschäfte mit einbezieht, dann werde sein Verband die Nothilfen einfordern, die auch anderen Branchen gezahlt würden, sagte Sanktjohanser am Mittwoch bei einer Videokonferenz. Das gebiete ja schon der Gleichheitsgrundsatz. Wobei seiner Einschätzung nach "noch nicht wirklich rechtsicher" geklärt ist, ob die Dezemberhilfen analog etwa zum Gastgewerbe automatisch auf den Einzelhandel übertragen werden.

Handel gegen Missbrauch

Die November- und Dezemberhilfen passen dem HDE-Präsidenten ohnehin nicht. Sanktjohanser ist gegen den aktuellen Berechnungsmodus, wonach Zuschüsse in Höhe von bis zu 75 Prozent des November-Umsatzes 2019 gezahlt werden. "Um es ganz klar zu sagen: Wir gehen nicht auf die Umsatzerstattung. Es kann nicht ein Staatshaushalt Umsatz ersetzen." Diese "Umsatzalimentationen" seien falsch, sagte er. "Wir müssen andere Kriterien für die Nothilfe sicher zur Anwendung bringen", forderte Sanktjohanser. Die Nothilfe müsse wirksam sein "und den wirklichen Schaden ausgleichen". Der HDE plädiere deshalb "ganz klar dafür, auf andere Faktoren wie Wertschöpfung und Rohertrag zu gehen". Es müsse darum gehen, "gezielt und maßgerecht den Ausfallschaden zu kompensieren". Der Handel wolle nicht, "dass Instrumente dazu führen, dass missbräuchlich gehandelt wird", betonte Sanktjohanser. Er kenne solche Fälle nicht, könne sich aber auch nicht vorstellen, dass ein Händler bewusst auf Umsatz verzichte, um staatliche Hilfe einzustreichen. "Dieser Jargon, der gefährlich ist, den unterstützen wir natürlich in keiner Weise. Umso wichtiger ist, dass wir hier Feinsteuerung machen." Hinter diesen Äußerungen steckt die Frage eines Journalisten nach angeblichen Fällen, in denen Geschäftsleute mit der Novemberhilfe einen guten Schnitt machen: Sie haben wegen der coronabedingten Schließung ihrer Weihnachtsbude oder ihres Fitnessstudios keine oder nur geringe Kosten, bekommen aber trotzdem 75 Prozent ihres Umsatzes vom Vorjahresmonat.

Rücklagen aufgebraucht

Wer so argumentiert, verkennt natürlich, dass ein Unternehmen ohne Finanzhilfen gar keine Einnahmen hätte, wie auch das Bundeswirtschaftsministerium auf Anfrage betont.

Unschärfen sind möglich

"Neben dem bewährten Instrument der Überbrückungshilfen unterstützt die Bundesregierung mit der sogenannten außerordentlichen Wirtschaftshilfe für die Monate November und Dezember diejenigen Branchen, die von den Schließungsanordnungen der Bundesländer auf Basis der Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz unmittelbar oder mittelbar betroffen sind", heißt es dort. Damit solle ein Beitrag "zum Ausgleich der durch die Schließungen verursachten gravierenden ökonomischen Schäden geleistet werden". Denn die Rücklagen vieler Unternehmen und Soloselbständiger, auch darauf weist das Ministerium hin, "sind zunehmend aufgebraucht".

Dass es zu Unschärfen kommen kann, schließt das Ministerium nicht aus. "Natürlich hat die Orientierung am Umsatz auch Schwächen, aber kein Kriterium kann für absolute Gerechtigkeit in jedem Einzelfall sorgen", erklärte eine Sprecherin. Auch bei einer Fixkostenregelung, wie es sie bei der Überbrückungshilfe gebe, könne ein Einzelfall gerecht und ein anderer ungerecht erscheinen, erklärte sie.