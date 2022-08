An zwei aufeinanderfolgenden Tagen wurde ein Jugendlicher beim Klauen erwischt. Der Ladendetektiv eines Verbrauchermarktes bemerkte am Freitag den 15-Jährigen, weil er sich auffällig in dem Laden bewegte. Der Detektiv folgte dem jungen Mann und stellte fest, dass dieser mit Waren in der Hand die Getränkeabteilung betrat und ohne diese Waren wieder herauskam. An der Kasse zahlte der Jugendliche nur eine Getränkedose. Daraufhin wurde er vom Detektiv angesprochen und mit in das Büro genommen. Dort angekommen, versuchte der ertappte Dieb durch einen fingierten Gang zur Toilette das Diebesgut im Wert von ca. zwei Euro unbemerkt loszuwerden, was ihm jedoch nicht gelang. Bereits am Vortag hatte der jugendliche Kunde in dem Laden für Probleme gesorgt, weil er Teile einer Lebensmittelpackung im Wert von ca. einem Euro verzehrt hatte, ohne diese zu zahlen. Laut Polizeibericht erwarten den Jungen nun zwei Anzeigen wegen Ladendiebstahls und ein Hausverbot von zwölf Monaten. Außerdem wurden die Eltern über die Vorfälle informiert, schreibt die Polizei weiter. pol