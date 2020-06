Gleich mehrere Ruhestörer

Zu mehreren Ruhestörungen mussten die Beamten der Polizeiinspektion Neustadt in der lauen Frühsommernacht von Samstag auf Sonntag fahren. Die erste Feier fand in einem Schrebergarten in Neustadt statt. Als die Beamten um 23 Uhr eintrafen, hatten die Verantwortlichen die Musik bereits leiser gestellt, die letzten Gäste unterhielten sich noch ein wenig. Zu zwei weiteren Ruhestörungen in Oeslau und Einberg mussten die Streifenbeamten ab Mitternacht fahren. Mehrere junge Erwachsene nutzten das schöne Wetter und veranstalteten eine Gartenparty. Nach einem kurzen Gespräch zeigten sich die Verantwortlichen einsichtig und verlegten ihre Feier nach Innen. Überlaute Musik sorgte dann gegen 1 Uhr in einem Garten in Neustadt noch mal für das Eintreffen der Polizei. Auch hier war es eine zu lauten Gartenparty, gegen die eingeschritten werden musste.

Zuvor hatten sich die Beamten mit einem Fahrzeugführer auseinanderzusetzen, der sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Bamten der Neustadter Inspektion stoppten den 39-Jährigen am Samstag um 21.10 Uhr in Waldsachsen. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle fielen den Polizisten sofort die drogentypischen Ausfallerscheinungen des Fahrzeugführers auf. Ein freiwillig durchgeführter Schnelltest bestätigte den Verdacht. Der Mann musste mit den Polizisten ins Klinikum, um eine Blutentnahme über sich ergehen zu lassen und sein Fahrzeug für die nächsten 24 Stunden stehen lassen. red