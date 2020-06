Gleich mehrere Parkrempler

Am Samstagmorgen blieb ein 67-jähriger Seat-Fahrer auf einem Parkplatz in der Hartmannstraße beim Einparken an einem Nissan hängen. Der Schaden an den Autos beträgt 1000 Euro. - Ebenfalls am Samstagmorgen fuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer auf einem Parkplatz in der Straße Riedgraben gegen einen geparkten Opel. Gesamtschade: 5500 Euro. Der Mann wurde verwarnt. - Am Samstagabend touchierte ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer beim Ausparken aus einem Parkplatz in der Heiligenfelder Allee einen geparkten BMW. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Der Verursacher wurde ebenfalls verwarnt. - Am Samstagabend kam es an der Ampel-Kreuzung Ostring/Bergmannstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 22-jähriger Fiat-Fahrer fuhr auf eine 60-jährige Toyota-Fahrerin auf, die verkehrsbedingt anhalten musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3500 Euro. Der junge Mann wurde verwarnt. pol