Schauplatz fränkischer Glasbläserkunst? Anfang des 18. Jahrhunderts wurde Fabrikschleichach Standort der Glashütte des berühmten Barockbaumeisters Balthasar Neumann und damit Hochburg der Glasproduktion bis zu ihrer Einstellung im Jahre 1866. Wo einst prunkvolles Spiegel- und Fensterglas entstand, stellt nun knapp 160 Jahre später mit dem Glasbläser Olaf Schönherr ein heutiger Meister seines Fachs aus, wie das Landratsamt Haßberge mitteilte.

Der gebürtige Thüringer lebt und arbeitet seit 2012 in seinem Atelier in Theres und zeigte seine filigranen Glaskunstwerke bereits im australischen Melbourne sowie im europäischen Museum für modernes Glas in Rödenthal. Internationale Bekanntheit in der Szene erlangte er mit einer 2004 patentierten Technik, mit der strukturierte Überfanggläser in Laminattechnik entstehen.

In der alten Pottaschesiederei in Fabrikschleichach, der heutigen Keramikwerkstatt, wird die temporäre Ausstellung Schönherrs am Samstagabend, 24. Oktober, 19 Uhr, mit einem Lichtbildervortrag des Künstlers zur Glasproduktion eröffnet. Schönherr will als Glasbläsermeister über Allgemeines und Historisches zum Thema Glas referieren. Dazu bringt der Künstler "Glas zum Anfassen" mit.

Die Veranstaltung findet im Rahmen des Kulturprogramms "Kunststück 2020/2021" des Landkreises Haßberge statt. Aufgrund der aktuellen Corona-Lage müssen Besucher ihre Kontaktdaten angeben sowie eine Mund-Nasen-Bedeckung während der Veranstaltung tragen. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Anmeldung ist nötig: telefonisch bei der Kulturstelle im Landratsamt Haßberge unter Ruf 09521/27694 oder Mail an kulturraum@hassberge.de. red