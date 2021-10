Die 32. Bad Brückenauer Gitarrentage finden vom Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Oktober, statt. Veranstalter ist Siegbert Remberger, unterstützt werden die Gitarrentage vom Bezirk Unterfranken, heißt es in einer Pressemitteilung des Veranstalters.

Stephan Bormann wird am Freitag, 22. Oktober den Anfang machen. Er spielt ab 20 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Bartholomäus. Bormann zählt zu den vielseitigsten deutschen Gitarristen. Seit 15 Jahren tourt er erfolgreich mit dem Cristin Claas Trio, Hands On Strings oder dem 10 String Orchestra und ist nun erstmals mit seinem Solo-Programm zur CD "over the years" live zu erleben.

Am Samstag, 23. Oktober, ist Siegbert Remberger mit seinem Programm "Color Sepia - spanische und südamerikanische Musik" in der Stadtpfarrkirche zu hören. Beginn ist ebenfalls um 20 Uhr. Die iberische Halbinsel und der südamerikanische Kontinent haben sprachlich und kulturell sehr viele Gemeinsamkeiten. Das spiegelt sich auch in der Musik wider. Was die spanische Musik an Kraft, Feuer und Strenge mitbringt, verbindet sich in der südamerikanischen Musik mit einer Leichtigkeit und tänzerischem Charakter. Die Gemeinsamkeiten und Kontraste in der Musik aus beiden Kulturbereichen beleuchtet Remberger in seinem Programm "Color Sepia", heißt es im Veranstaltungsprogramm.

Ein Matinée-Konzert mit der Gitarrenklasse von Professor Jürgen Ruck, Hochschule für Musik in Würzburg, mit Isabel Tintori (Mezzosopran) und Martin Dressler (Gitarre) bildet den Abschluss der Gitarrentage am Sonntag, 24. Oktober, um 11.15 Uhr in der Friedenskirche Bad Brückenau. Es wird ein abwechslungsreiches Programm mit Liedern und Gitarrenmusik von Franz Schubert, Carlos Guastavino und Fernando Sor gespielt.

Der Eintritt zu diesem Matinée-Konzert ist frei, um Spenden für die Gitarrenklasse wird gebeten. Karten gibt es bei der Tourist Information, Alter Rathausplatz 1, per E-Mail: tourismus@bad-brueckenau.de oder über die Ticket-Hotline, Tel.: 09741/ 804 11. red