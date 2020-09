Die Volkshochschule Kronach bietet mit Mac Frayman einen "Gitarren-Crash-Kurs II" für Erwachsene an. Bereits am Ende des vorausgehenden Kurses waren die Teilnehmer in der Lage, unterschiedlichste Lieder auf der Gitarre zu begleiten. Das in der Gruppe bereits Erlernte wird in diesem Kurs fortgeführt. Der Kurs ist für Einsteiger jeden Alters mit geringen Vorkenntnissen sowie für Personen, die ihre Grundkenntnisse auffrischen möchten, geeignet. Mitzubringen sind: eigenes Instrument, Plektrum und Kapodaster.

Der Kurs beginnt am Donnerstag, 1. Oktober, umfasst fünf Abende und findet jeweils von 18 bis 20 Uhr (weitere Termine sind 8. Oktober, 12., 19. und 26. November) im Medienraum der Grundschule Stockheim (Schulhaus Reitsch) statt. Eine Anmeldung erfolgt über die VHS Kronach, Telefon 09261/6060-0 oder unter www.vhs-kronach.de. red