Die Stipendiaten der Adalbert-Raps-Stiftung, Anna Keplinger und Philipp Bette, haben ihre Prüfungen bestanden und können nun ihre Gewürzexpertise in ihren jeweiligen Beruf einbringen und unter Beweis stellen.

Man hatte es fast nicht glauben können, als zwei Jahre nach Beginn der Sommelier-Ausbildung die Zertifikatsübergabe für den Jahrgang 2020 anstand. Corona hatte für erhebliche Verzögerungen aufgrund von Kursverschiebungen gesorgt. Doch dies tut der Qualität der Ausbildung keinesfalls einen Abbruch: Die Absolventen der Qualifizierung zum Gewürz-Sommelier erarbeiteten sich umfassende Kenntnisse über die Welt der Gewürze und des Geschmacks. Neben Gewürzkunde sowie Einheiten zu Garten- und Wildkräutern stand ein intensives Sensoriktraining im Mittelpunkt der Seminarreihe. Woran man qualitativ hochwertige Gewürze erkennt, wurde genauso behandelt wie ihre Heil- und Gesundheitswirkung. Die zweitägige abschließende Prüfung war entsprechend anspruchsvoll, und mit Stolz nahmen all diejenigen, die sie meisterten, ihre Zertifikate in Empfang.

Prof. Manfred Gareis, Vorstand der Lebensmittelforschung der Adalbert-Raps-Stiftung, gratulierte den erfolgreichen Stipendiaten persönlich und zeichnete sie mit der "Silbernen Gewürznelke" aus. Absolventin Anna Keplinger schnitt als Jahrgangsbeste ab und erhielt mit einem Lorbeerkranz eine weitere Auszeichnung. Sie arbeitet als Eigenmarkenmanagerin und unterrichtet nächstes Jahr zum Thema Gewürze an der Fachhochschule Oberösterreich in Wels. Philipp Bette ist als Produktionsleiter in der Rindfleischbranche tätig und auf Wagyu-Premiumfleisch spezialisiert. Für ihn spielt dabei die Produktentwicklung eine wichtige Rolle, weshalb er seine Erfahrungen und Kenntnisse aus dem Sommelierkurs nutzen kann.

Ganz im Sinne des Kulmbacher Unternehmers und Stifters Adalbert Raps, der sich dem Themengebiet der Gewürze mit Leidenschaft widmete, vergibt die Adalbert-Raps-Stiftung drei Stipendien in Höhe von je 2500 Euro und ermöglicht gewürzaffinen Akteuren der Lebensmittel- und Gastronomiebranche so die Teilnahme am Kurs.

"Unser Ziel ist es, das Wissen um Gewürze zu erhalten, dessen Weiterentwicklung zu unterstützen und für die Menschen nutzbar zu machen", so Teamleitung Yola Klingel. "Mit dem Stipendium sind sowohl die Seminargebühren als auch die Kosten für die Unterkunft während der einzelnen Ausbildungsblöcke gedeckt." Die Ausbildung richtet sich an alle Interessierten mit einer abgeschlossenen Ausbildung in der Lebensmittelindustrie sowie der Gastronomie. Mehr unter www.raps-stiftung.de red