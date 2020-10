Die erfolgreiche Benefizaktion, der ZONTAdventskalender, wird fortgeführt: Der Förderverein des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt verkauft 2020 zum 5. Mal den ZONTAdventskalender. Die Verantwortlichen teilen in einer Presseinformation mit, dass "dank der großartigen Unterstützung der Schweinfurter Geschäftswelt attraktive Gewinne im Gesamtwert von über 10 000 Euro verlost werden." Denn jeder Kalender ist ein Los. Jeder 4. Kalender gewinnt. Der Verkauf läuft.

Der Erlös der Benefizaktion kommt in voller Höhe ausgesuchten gemeinnützigen Projekten bzw. Organisationen zugute. So unterstützt der Zonta Club auch heuer wieder die psychosoziale Krebsberatungsstelle am Leopoldina Krankenhaus. Die Ziehung der Gewinnnummern erfolgt unter notarieller Aufsicht. Gewonnen hat man, wenn die Losnummer auf dem Kalender mit der Gewinn-Nummer übereinstimmt.

Gewinner stehen online

Die Gewinn-Nummern werden ab dem 1. Dezember täglich über einen Aushang in der Firma RaumTex Sauer in der Rosengasse sowie unter www.zonta-kg.sw.de veröffentlicht. Den Kalender gibt es bei folgenden Verkaufsstellen in Schweinfurt: Sparkasse am Rossmarkt, Papier Schmitt am Rossmarkt, RaumTex Sauer in der Rosengasse, Casalino in der Rückertstraße und Musikhaus Kreuzinger in der Friedrich-Stein-Straße. red