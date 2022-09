Am 1. September starten mehr als 200 Auszubildende und rund 80 Dual Studierende in der Region Schweinfurt, Haßberge und Rhön Grabfeld ihre Berufsausbildung und damit in einen neuen Lebensabschnitt. "Eine ganz besonders spannende Zeit liegt jetzt vor den jungen Menschen" stellt Franziska Müller, Gewerkschaftssekretärin der IG Metall Schweinfurt, laut Pressemeldung fest - "eine Zeit, in der wir sie gerne unterstützen". Aus diesem Grund versammelte sich am Marktplatz in Schweinfurt eine Gruppe von jungen IG Metallerinnen und IG Metallern. Unter dem Motto "Wir packens an - weil mit der IG-Metall-Jugend mehr drin ist", befüllten sie Brotzeitboxen mit Naschereien, Stiften und Infos für den Ausbildungsstart. "Wir machen darauf aufmerksam, dass es eine starke Interessensvertretung hier in Schweinfurt gibt und viele junge Menschen, die sich in den Unternehmen für mehr Ausbildungsplätze, mehr Ausbildungsqualität und mehr Gerechtigkeit einsetzen", erläutert Müller.

Die IG Metall blicke mit Sorge das dritte Jahr in Folge auf sinkende Ausbildungszahlen. Die Unternehmen würden von einer schwachen Bewerbungslage und fehlender Eignung von Bewerbern sprechen und deshalb eine zweijährige Berufsausbildung vorschlagen. Die IG Metall stelle sich entschieden dagegen, heißt es in der Pressemeldung. "Von allen Seiten wird der Fachkräftemangel beklagt - dieser wird nicht behoben, wenn wir einfach die Ausbildung kürzen und damit qualitativ schwächen", so Müller. Vielmehr müssten Jugendliche ein breiteres Bildungsangebot bekommen, dass ihre individuellen Entwicklungsmöglichkeiten berücksichtigt. Hier gebe es für die Unternehmen Unterstützung von der Agentur für Arbeit - leider würde diese aber viel zu selten abgerufen. red