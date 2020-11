In den meisten sozialen Arbeitsfeldern gehen Menschen sehr eng mit anderen Menschen um, auch körperlich. Nicht selten gibt es Abhängigkeitsverhältnisse. Beides erhöht die Gefahr, dass es zu Gewalt kommt. Daher hat der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg 2019 ein umfassendes Gewaltschutzkonzept vorgelegt. Es sieht u.a. vor, dass jede Caritas-Einrichtung und jeder -verband eine in Präventionsfragen geschulte Person beauftragt. Die ersten zehn dieser Beauftragten konnten vor kurzem ihre Schulung erfolgreich abschließen.

Bei der viertägigen Fortbildung machten sich die Teilnehmenden mit dem breiten Verständnis des Gewaltschutzkonzeptes vertraut. Das Konzept des Diözesan-Caritasverbandes beschränkt sich nicht auf sexualisierte Gewalt, sondern nimmt die verschiedenen Formen von psychischer über verbale bis zu körperlicher Gewalt in den Blick, aber auch die verschiedenen Täter-Opfer-Verhältnisse. Es ist nämlich keineswegs immer so, dass sich ein Mitarbeiter an einem ihm anvertrauten Menschen vergreift. Nicht selten werden Bewohner von Einrichtungen gegenüber Mitarbeitern gewalttätig, aber auch Klienten, Bewohner oder Beschäftigte untereinander. Oder es sind Angehörige involviert. Gleichwohl vermittelte die Fortbildung auch Wissen zu sexualisierter Gewalt und über Täterstrategien und Gewaltdynamiken.

Ziel der Fortbildung war es, dass die Beauftragten die Caritas-Einrichtungen und deren Träger dabei unterstützen, Gewaltprävention entsprechend dem Rahmenkonzept des Diözesan-Caritasverbandes umzusetzen. An der Fortbildung nahmen Mitarbeiter aus den Caritasverbänden Bayreuth, Kronach, Landkreis Bamberg und Nürnberger Land, aus dem Frauenhaus der Caritas in Ansbach, aus dem Caritas-Alten- und Pflegeheim in Wallenfels, aus der Caritas gGmbH St. Heinrich und Kunigunde, aus den Werkstätten St. Joseph in Burgkunstadt und aus der Ev. Kindertagesstätte "Arche Noah" aus Bad Rodach teil. red