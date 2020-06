Gewalt gegen Polizei

In den Rohheitsdelikten, aber auch in der Beleidigung und Sachbeschädigung sind auch die Fälle enthalten, bei denen Tatverdächtige die Polizeibeamten bei ihren Einsätzen angehen. Im gesamten Landkreis haben die Beamten davon 54 Fälle aufgenommen. Fast 60 Prozent der Angriffe fallen in die Kategorie Beleidigung und Bedrohung. Andere Vergehen sind Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte oder Nötigung im Straßenverkehr. In Hammelburg und Bad Kissingen war in der Mehrzahl der Fälle vor allem Alkohol-, manchmal Drogenkonsum im Spiel. Ernsthaft verletzt wurde kein Polizist. In Bad Brückenau stand nur ein Drittel der Täter unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen.