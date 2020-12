Nach einem Kletterunfall Mitte November im Frankendorfer Klettergarten bei Buttenheim konnten die Spezialisten für Berg- und Kletterunfälle der oberfränkischen Polizei nun die Ursache klären. Ein Kletterer war am 18. November am Ende der Route "Vajoletwinkel" beim Ablassen unkontrolliert an die Felswand geprallt, nachdem ein Kletterhaken ausgebrochen war. Wie sich nun herausstellte, war nicht nur der Umlenkhaken am oberen Ende der Kletterroute ausgebrochen, sondern mit ihm ein etwa zwei Handflächen großes Felsstück. Ursächlich hierfür dürften Schwachstellen im Gestein sein, die unter anderem auf Frostsprengung zurückzuführen sind. Einen Materialfehler oder eine Manipulation am Haken können die Ermittler ausschließen. Da der Deutsche Alpenverein im Frankendorfer Klettergarten weitere Untersuchungen geplant hat, bleibt der Sektor "Vajoletwinkel" vorerst weiterhin gesperrt. red