Ein Webinar zum Thema "Berg-Karabach: Dauerkonflikt, aber keine Dauerlösung?" findet am 27. Februar statt. Das Gespräch mit dem Historiker und Ethnologen Dr. Meinolf Arens wird online organisiert und startet um 16 Uhr. Der Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um die Region Bergkarabach im Kaukasus begann zu Anfang des frühen 19. Jahrhunderts und dauert bis heute an. Seit September 2020 eskaliert die Lage: Das militärische Niveau ist deutlich höher, die regionale Ausstrahlung weiter. Der Referent ist Leiter des Internationalen Instituts für Nationalitätenrecht und Regionalismus in München. Die Moderation übernimmt Gustav Binder. Für die Teilnahme ist eine Anmeldung per Mail bis zum Vortag der Veranstaltung bis 15 Uhr unter hoertler@heiligenhof.de möglich. Am Vorabend der Veranstaltung wird eine Einladungsmail von der Adresse webinar@heiligenhof.de mit den Zugangsdaten zur Veranstaltung versendet. red