Ein Künstlergespräch zur aktuellen Ausstellung "Luxus" findet am Freitag, 25. Juni, ab 19.30 Uhr im Kloster Wechterswinkel statt. Unter dem Titel "Luxus und andere Befindlichkeiten" wird die Ausstellung mit dem Künstler Marco Wagner, der Kuratorin Dr. Astrid Scherpf und dem Publikum in angenehmer Runde bei einem Wein im Innenhof vorgestellt. Alle Kunstbegeisterten haben am Sonntag, 27. August, ab 14.30 Uhr die Möglichkeit, die Ausstellung bei einer Führung zu entdecken. red/Foto: Sebastian Neeb