Schaurige Gruselgesichter wurden im Begegnungsgarten mit dem Obst- und Gartenbauverein Thulba für Halloween gezaubert. Dazu fanden sich am vergangenen Samstag rund 36 Mädchen und Jungen mit ihren Kürbissen im Garten ein. Sie konnten es kaum erwarten, endlich loszulegen, um ihre mitgebrachten Ideen in die Kürbisse zu schnitzen. Von fletschenden Zähnen über Totenköpfe bis hin zu schnurrenden Katzen schmückten die unterschiedlichsten Kürbisgesichter am Ende den Begegnungsgarten hinter den alten Mauern.

Nach getaner Arbeit gab es natürlich zur Kräftigung eine leckere Kürbissuppe für alle. Wer jetzt noch Lust hatte, konnte schön-schaurige Fledermäuse basteln. Wer nicht, tobte noch etwas durch den Garten, bevor die Eltern die kleinen Künstler und ihre Kunstwerke abholten. red