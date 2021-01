Eine kleine Sternsingeraktion hat die Pfarrei Eltmann auf die Beine stellen können. Die drei Könige waren eine Geschwistergruppe aus Eltmann. Die Geschwister Wiesneth haben sich bereiterklärt, den Segensspruch in der Kirche für die Gemeinde zu sprechen, wie die Pfarrei mitteilte. Das Motto der Sternsingeraktion lautet in diesem Jahr: "Kindern Halt geben in der Ukraine und weltweit".

Die Sternsinger konnten heuer wegen der Corona-Pandemie nicht von Haus zu Haus ziehen. Jedoch ist es laut Pfarrei "jetzt besonderes wichtig, Gottes Segen für das neue Jahr zu erhalten".

Für Kinder in der Welt

Die Eltmanner suchten deshalb nach einem Weg, den Menschen auch und gerade in dieser schwierigen Zeit den Segen zu bringen und für die Kinder in der "Einen Welt" zu sammeln. Deshalb gibt es kleine gesegnete Segenspäckchen sowie die Türaufkleber (solange der Vorrat reicht), die nach den Angaben der Pfarrei bei der Familie Wiesneth im "Buntstift" und im Getränkemarkt zu den Öffnungszeiten gegen eine Spende für die Aktion abzuholen sind. red