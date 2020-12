Weil sie nicht ins Bordell gelangten, ließen zwei Männer im Alter von 25 und 38 Jahren ihrem Frust freien Lauf und randalierten montagnachts in der Innenstadt.

Kurz vor Mitternacht klopften und klingelten die beiden Männer aus den Landkreisen Lichtenfels und Coburg an der Eingangstür eines Etablissements im Oberen Bürglaß. Offenbar vergaßen sie hierbei, dass Dienstleistungsbetriebe, bei denen eine körperliche Nähe zum Kunden unabdingbar ist, gemäß der 11. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung geschlossen sind. Somit blieb ihnen das erstrebte Vergnügen verwehrt. Bei ihrem anschließenden Streifzug durch die Nacht beschädigten die Männer beim Umwerfen von Mülltonnen ein geparktes Auto und verursachten einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Als die Randalierer die verständigte Polizei erblickten, ergriffen sie die Flucht. Die zwei Rowdys konnten wenig später festgenommen werden. Mit über 1,8 bis hin zu 2,7 Promille waren die beiden so stark alkoholisiert, dass sie ihren Rausch in der Ausnüchterungszelle der Polizei ausschlafen durften. Die Polizei ermittelt nun gegen die beiden Männer, auch weil sie sich nicht an die Ausgangssperre hielten. red