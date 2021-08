Von Samstag vergangener Woche bis zum gestrigen Dienstag hielt sich der bekannte Filmemacher und Regisseur Jürgen Neumann mit seinem dreiköpfigen Team in Marktleugast auf. Mit zwei Bussen, beladen mit Film-Equipment, war die Mannschaft angereist. Neumann arbeitet seit vielen Jahren für das Bayerische Fernsehen. Seine Reportagen sind Entdeckungsreisen in der Heimat, bei denen er Impressionen der Ortschaften sammelt und Zeitzeugen befragt, die ihre Erinnerungen wiedergeben. Sein Trick um lebendige, frische, auch lustige Szenen einzufangen, ist, dass er Bürgern vor laufender Kamera alte Ansichtskarten vor die Nase hält und diese darauf spontan reagieren - mit Erinnerungen und Geschichten von einst.

In Marktleugast lief dies in den Drehtagen blendend. Viele klinkten sich bei dem Dreh auf dem Radonplatz und an der Nepomuk-Statue ein und sprachen in die Kamera. "Alle, die wir getroffen haben, waren freundlich und gesprächsbereit", so Neumann.

Beliebtes Format

Wenn man ihn bei den Dreharbeiten beobachtet hat, kann man keinen Zweifel haben, dass er eine Idealbesetzung für das bayernweit sehr beliebte Format "Ansichtskarte" ist, das es mittlerweile auf über 170 Folgen gebracht hat. Der in Waldsassen geborene und aufgewachsene Oberpfälzer ist ein heimatverbundener Mensch, ein sympathischer Filmemacher, der es locker schafft, die Leute vor der Kamera zum Erzählen zu bringen. An der Seite hat er bewährte Mitstreiter - Kameramann, Tontechniker und Beleuchter - die aus München und Rosenberg kommen.

Fragt man ihn, was ihn an der Serie so reizt, sagt Neumann: "Ich will Lust auf unsere Heimat machen, interessante Menschen zeigen und nicht zuletzt den Zuschauern bezaubernde Reiseziele schmackhaft machen."

Man darf gespannt sein, was aus Marktleugast herauskommt, wenn der Beitrag am 3. September gesendet wird.