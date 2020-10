Das evangelische Dekanat Thurnau lädt zu dem Vortrag "Die Geschichte des Dekanats Thurnau" am Donnerstag, 8. Oktober, um 19.30 Uhr ins Gemeindezentrum "Lichtblick", Hutschdorfer Straße 2, ein. Referent ist Marcus Mühlnikel vom Institut für Fränkische Landesgeschichte in Thurnau.

Seit 1808 wurden im Königreich Bayern die Dekanate als Mittelbehörden der evangelischen Landeskirche flächendeckend eingeführt. Die bisherigen "Superintendenturen" wurden umbenannt und deren räumliche Zuständigkeitsbereiche neu zugeschnitten. Gerade im 19. Jahrhundert spielte die ehemalige reichsunmittelbare Grafschaft Thurnau in kirchlichen Angelegenheiten eine Sonderrolle. Der Referent geht auf diese besondere Situation ein und gibt einen Überblick über die Entwicklung des Dekanats Thurnau und seiner Vorgängerorganisationen seit der Reformation bis in die jüngste Zeit. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten. Für die Veranstaltung ist eine Anmeldung bis 6. Oktober beim Dekanat per E-Mail an Dekanat.Thurnau@elkb.de oder unter der Telefonnummer 09228/97770 nötig. red