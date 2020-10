Der nächste Vortrag der Reihe "Historisches Münnerstadt" des Henneberg-Museums findet am Mittwoch, 4. November, 19 Uhr, in der Alten Aula statt. Es spricht Ortwin Guhling zum Thema "Streifzug durch die lokale Postgeschichte vom späten 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart". Der Vortrag ergänzt die Ausstellung des Heimatspielhaus-Vereins "Da geht die Post ab", die noch bis zum 8. November im Heimatspielhaus zu sehen ist, heißt es in einer Pressemitteilung des Henneberg-Museums

Der Eintritt ist frei. Wegen der begrenzten Zahl an Plätzen ist jedoch eine Voranmeldung bei der Touristen-Information unbedingt erforderlich, unter: Tel.: 09733/787 482 oder E-Mail info@muennerstadt.de. Außerdem muss darauf hingewiesen werden, dass während der gesamten Veranstaltung die Pflicht besteht, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (also auch am Sitzplatz), so der Veranstalter. red