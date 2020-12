Der Betriebsratsvorsitzende der Neunkirchener Achsenfabrik (NAF), Peter Wartenfelser, sein Stellvertreter Thomas Winkler, das Betriebsratsmitglied Michael Hübschmann und Produktionsleiter Jürgen Braun überbrachten der Lebenshilfe Forchheim zahlreiche Geschenke. Grund für den Besuch war die jährliche Spendenaktion des Betriebsrats der NAF.

Dieses Jahr hatte man sich für die Lebenshilfe in Forchheim entschieden und so gab es einen Wünschebaum, der mit fast 100 Wünschen der Kinder der Lebenshilfe bestückt wurde. Nach nur zwei Tagen waren alle Geschenke im Gesamtwert von mehr als 3200 Euro vergriffen. Der Betriebsrat übernahm die Besorgungen, und nachdem alle Geschenke ihren Weg zur NAF gefunden haben, wurden sie von zwei Mitarbeiterinnen der Personalabteilung außerhalb ihrer Arbeitszeit liebevoll weihnachtlich verpackt.

So ging es voll beladen zur Lebenshilfe nach Forchheim. Geschäftsleiter Wolfgang Badura begrüßte die Überbringer - unter Einhaltung der aktuellen Auflagen - und sprach von einem seiner schönsten Tage in diesem Jahr. Susanne Opel, Sonderschuldirektorin der Hainbrunnenschule, stellte ihren Bereich vor und war positiv überrascht, dass alle Wünsche der Kinder erfüllt wurden. Auch Romy Heise, Leitung der Frühförderung, zeigte sich gerührt über die Spendenbereitschaft der NAF-Belegschaft. Kerstin Altjohann, Leitung der Kita und der Tagesstätte, sagte ein paar Worte über ihre Bereiche. Im Anschluss wurden die Geschenke in der Aula unterm Weihnachtsbaum drapiert. red