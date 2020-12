Am zweiten Adventssonntag besuchte die Buchbacher St.-Laurentiuskirche der heilige Nikolaus. Im Rahmen des Familiengottesdienstes gestaltete der Nikolaus alias Valentin Fröba die Messfeier mit. Pfarrer Chittakulam ging in seiner Predigt auf das Wirken des Bischofs ein. Im Frankenwald bringt die Weihnachtsgeschenke nach alter Sitte weiterhin das Christkind. Dennoch mussten die Kinder am Nikolaustag nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Besonders die sieben Ministranten der Pfarrei hatten eine Kleinigkeit vom Nikolaus bekommen. Bereits am ersten Advent, mit Beginn des neuen Kirchenjahres, wurden die neuen Ministranten Leni Förtsch und Elisabeth Beetz in ihr Amt eingeführt. "Ohne Ministranten ist der Gottesdienst nicht so feierlich", plädierte Pfarrer Chittakulam. Musikalisch werden die Adventsgottesdienste in Buchbach u. a. von Holger Mück an der Trompete, dem Posaunenchor Christ-König Tettau sowie Buchbachs Organisten und Chorleiter Benjamin Baier gestaltet. bb