Da die traditionelle Nikolausfeier im Frankenbrunner Feuerwehrhaus aus bekannten Gründen nicht stattfinden konnte, kam der Nikolaus mit seinem Gesellen in diesem Jahr zu den Kindern nach Hause. Wie jedes Jahr befüllte der örtliche Obst- und Gartenbauverein seine Nikolaus-Säckchen mit allerhand Leckereien für 33 Kinder. Am Samstagabend machte sich dann der Nikolaus mit Knecht Ruprecht auf den Weg durch Frankenbrunn, um Kinderaugen zum Strahlen zu bringen. Die Säckchen wurden vor der Haustüre abgelegt und ein Klingelzeichen gegeben. Da die Kinder schon voller Vorfreude auf den Nikolaus gewartet hatten, kamen einige von ihnen noch schnell an die Türe, um einen Blick in der Ferne auf ihn und seinen Begleiter zu erhaschen. red