Geschätzter Pädagoge

Nach 42 Jahren im Dienst der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche wird zum Ende des Schuljahres Diplom-Religionspädagoge Martin Schinnerer durch das Dekanat Kronach-Ludwigsstadt in den Ruhestand verabschiedet.

Nach dem Studium der Religionspädagogik und kirchlichen Bildungsarbeit an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau war Martin Schinnerer 1978 bis 1980 im Dekanat Schweinfurt als Religionspädagoge im Vorbereitungsdienst eingesetzt. Nach dem Zivildienst im Amt für evang. Jugendarbeit in Nürnberg und einem Übergangsjahr im Dekanat Fürth wechselte Schinnerer 1983 an die Berufsschule in das damalige Dekanat Kronach.

Neben seiner schulischen Tätigkeit als Religionslehrer war er zunächst als ehrenamtlicher Berater für die Landjugendgruppen, später auch in der Evangelischen Jugend tätig. Er organisiert und begleitete Freizeiten in der Region wie im Ausland, Fortbildungen, Orientierungstage und Osternächte. Lange Zeit war Martin Schinnerer Mitglied in der Dekanatsjugendkammer. Ein großer Erfolg in dieser Zeit war die Initiative für einen Gedenkstein für das KZ-Außenlager Gundelsdorf, der seit 2002 an der B85 zwischen Knellendorf und Gundelsdorf steht.

Sein Haupteinsatz war aber 37 Jahre lang die Lorenz-Kaim-Berufsschule. Schinnerer hat dort den Religionsunterricht maßgeblich mitgeprägt, war geschätzter Seelsorger und Lehrer zugleich. red