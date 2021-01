Nach dem Feiertag Heilige Drei Könige am Mittwoch, 6. Januar, bleibt das Rathaus Eggolsheim am Donnerstag, 7., und Freitag, 8. Januar, geschlossen. Ab Montag, 11. Januar, gilt wie bisher folgende Vorschrift und Regelung: Die Verwaltung des Marktes Eggolsheim muss weiterhin für den allgemeinen Bürgerverkehr geschlossen bleiben. Die Erreichbarkeit und Fallbearbeitung sind laut Pressemitteilung dennoch gewährleistet. Für den Parteiverkehr wurde eine Möglichkeit geschaffen, Bürger von außen, infektionsschutzkonform und geschützt durch eine Plexiglasscheibe bedienen zu können. Die einzelnen Abteilungen im Rathaus arbeiten wie gewohnt und sind telefonisch zu den üblichen Zeiten erreichbar: von Montag bis Freitag zwischen 8 und 12 Uhr, am Donnerstag zusätzlich von 14 bis 18 Uhr über die zentrale Rufnummer 09545/444100 oder per E-Mail an markt.eggolsheim@eggolsheim.de. Die Abteilungen sind meist auch über die Durchwahl oder auch über die direkten E-Mail-Adressen erreichbar, welche unter www.eggolsheim.de/personen.html zu finden sind. red