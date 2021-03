Da in diesem Jahr kein richtiger Tag der offenen Tür an der Gesamtschule Hollfeld stattfinden kann, bietet die Einrichtung gleich mehrere digitale Möglichkeiten, um auf ihr vielseitige Angebot aufmerksam zu machen. So können sich Eltern und Grundschüler ab sofort auf der Homepage www.gsh-hollfeld.de informieren. Hier gibt es einen Erklärfilm zum bayernweit einzigartigen Schulkonzept, kurze Videoclips mit dem neuen Maskottchen, einen Drohnenflug über das Schulgelände, eine Bildergalerie und einen virtuellen 360 Grad-Rundgang durch das Gebäude. An drei Terminen ist eine Hotline mit der Beratungslehrkraft für individuelle Fragen zum Übertritt geschaltet. Die Termine sind am Montag, 22. März, am Mittwoch, 24. März, und am Dienstag, 13. April, jeweils von 17 bis 18 Uhr. Die Anmeldeunterlagen sowie eine Checkliste und die Busverbindungen nach Hollfeld sind ebenfalls auf der Schulhomepage zu finden. Das Sekretariat und die Schulleitung geben zu den üblichen Schulzeiten gerne Auskunft am Telefon (09274/8070930) oder per E-Mail (info@gsh-hollfeld.de). red