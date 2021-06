Für die Schüler der Jean-Paul-Grundschule Coburg haben Rektorin Gabriele Heller, die Vorsitzende des Fördervereins, Winnie Hannusch, und der Vorsitzende des Elternbeirates, David Röseler, eine tolle Spende entgegengenommen: 2500 Euro haben Ina Brehm und Günther Brehm ihnen übergeben. Mit einer Spende in dieser Höhe hätte man nicht gerechnet, heißt es in einer Pressemitteilung der Jean-Paul-Grundschule.

Die drei Spendenempfänger versicherten als Vertreter der Kinder, die Spende zweckgebunden für die Errichtung von Reckstangen auf dem Pausenhof einzusetzen. Denn das wünschten sich die Kinder seit 2019. Schulleitung, Elternbeirat und Förderverein wollten diesen Wunsch erfüllen und bemühten sich um Spenden. Gabriele Heller hatte da eine Idee und ging mit einer Zeichnung der Kinder zum Edeka-Markt in die Wiesenhofstraße, um Familie Brehm für das Schulprojekt zu gewinnen. Und die Brehms ließen sich etwas einfallen - und danken wiederum ihren Kunden. Denn dank der vielen Kunden der beiden Edeka-Märkte in der Milchhofstraße und in der Poststraße, die sich die Leergutbons nicht auszahlen ließen, sondern in die Spendenbox gaben, kam diese überragende Summe im vergangenen halben Jahr zusammen. Damit werde es dem Förderverein möglich sein, auch noch Fallschutzmatten für die Reckstangen zu finanzieren, teilt die Schule mit und dankt der Familie Brehm für die Möglichkeit, dass sie ihr Projekt in den Märkten vorstellen konnte. Und natürlich sei man auch den spendablen Edeka-Kunden dankbar. red