Unter dem Titel "Inseln lassen - Brücken bauen" präsentiert der Kronacher Kunstverein die einzigartigen Bildskulpturen des Untermerzbacher Künstlers Gerd Kanz. In seinem Werk verbindet er Malerei und Bildhauerei, Farbe und Material, bildende Kunst und Poesie. Seine Bildskulpturen entstehen mit Stecheisen und Hammer. Farbe ist eine weitere Komponente, die sinnliche Strukturen schafft. So kreiert Gerd Kanz die für ihn typische Bildtektonik, die an Erd- und Gesteinsschichten, ausgetrocknete Flussläufe, rissige Mauern oder bemooste Felsen erinnert; Texturen mit der morbiden Aura getrockneter Blüten, rostigen Metalls oder keramischer Scherben. Gerd Kanz baut Brücken zwischen Malerei und Bildhauerei, Form und Farbe, Mensch und Natur, bildender Kunst und Poesie. Die Ausstellung ist vom 13. September bis 25. Oktober beim Kronacher Kunstverein, Siechenangerstraße 13, in Kronach zu sehen. Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags, jeweils von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Mehr Infos unter www.kunstverein-kronach.de. Foto: Sabine Raithel