Gerald Fink lädt wieder zur "Orgelzeit"

Am Mittwoch,17. Juni, findet zum ersten Mal nach der coronabedingten Schließung des Konzertbetriebes eine "Orgelzeit" statt. Sie beginnt um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in der Von-Seckendorff-Straße. Unter dem Titel "Von Abstrakten und Trakturen" wird Kantor Gerald Fink in einem kurzen Einführungsvortrag die technische Seite der Orgel erläutern. Im Mittelpunkt steht freilich die Musik: Es erklingt von Johann Sebastian Bach das Choralvorspiel "Komm Heiliger Geist, Herre Gott" sowie die Sonate in d-Moll von Josef Gabriel Rheinberger. Es gelten die staatlichen Regelungen für den Konzertbetrieb, das heißt auch, dass ein Mundschutz getragen werden muss und nur eine begrenzte Zahl von Zuhörern eingelassen werden kann. Die Veranstalter bitten dafür jetzt schon um Verständnis. Eine Voranmeldung ist nicht vorgesehen; ab 19 Uhr kann man kommen und einen Platz einnehmen. Die diesjährige Staffel der Gesprächskonzerte steht unter dem Motto "Orgel-Fantasien". Der Eintritt ist frei. red