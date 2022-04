Eine 61-jährige Autofahrerin stellte ihren VW Golf auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes "Im Unterreith" am Donnerstagvormittag, gegen 11.15 Uhr ab. Zu diesem Zeitpunkt parkte links neben ihrem Fahrzeug ein weißer Pkw. Bei ihrer Rückkehr zum Auto, nach etwa 20 Minuten, stellte sie einen frischen Streifschaden im Bereich der Fahrertüre und des linken vorderen Kotflügels fest. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt. Das zuvor neben ihrem Auto geparkte Fahrzeug war inzwischen weggefahren und könnte als Verursacher in Betracht kommen, schreibt die Polizei. Wer hat etwas beobachtet? Hinweise an die Polizeistation Gemünden, Tel.: 09351/974 10. pol