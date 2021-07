Ein Pkw, der am Adolf-Kolping-Platz geparkt war, wurde am Donnerstag zwischen 18 und 19 Uhr angefahren. Der weiße BMW trug einen Blechschaden vorne links davon, der Reparaturkosten in Höhe von rund 2000 Euro nach sich ziehen wird. Vom Verursacherfahrzeug ist nichts bekannt, teilt die Polizeiinspektion Bad Brückenau in ihrem Bericht mit. Die Polizei sucht Zeugen: Gibt es Hinweise aus der Nachbarschaft auf einen Wagen, der eventuell aus der Schillerstraße kommend beim Linksabbiegen den

BMW touchiert hat? Hinweise werden unter Tel.: 09741/6060 entgegengenommen. pol