Die Katholische Öffentliche Bücherei Burkardroth ist die gesamten Sommerferien über zu den gewohnten Zeiten geöffnet: Montags von 16 bis 18 Uhr und freitags von 17 bis 19 Uhr. Am Mittwoch ist die Bücherei aus personalbedingten Gründen grundsätzlich nicht mehr geöffnet. Außerdem sucht das Büchereiteam neue ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Interessierte können sich in der Bücherei oder per Mail an koeb.burkardroth@gmail.com melden. sek