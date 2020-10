Der Klinikkonzern Regiomed hat seine Aus- und Weiterbildungsaktivitäten in der Regiomed-Akademie zusammengefasst. Mit dem neuen Ausbildungsjahr startete am 1. September die generalistische Pflegeausbildung nach dem neue Pflegeberufegesetz, bei dem die Ausbildungen in den bisher unterschiedlichen Bereichen Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflegezusammengefasst werden. Die künftigen Pflegenden werden auf einen Einsatz in allen Arbeitsfeldern der Pflege vorbereitet.

136 Schülerinnen und Schüler haben am Schulstandort Coburg die Ausbildung aufgenommen. "Neu ab diesem Schuljahr ist, dass wir 20 Auszubildende aus den Medinos-Kliniken Sonneberg und sieben Auszubildende aus dem Klinikum Hildburghausen am Schulstandort Coburg willkommen heißen durften", erklärt Schulleiterin Dorothea Thieme. Am Standort Lichtenfels haben 23 Auszubildende angefangen.

Wie Hauptgeschäftsführer Alexander Schmidtke erläutert, werden nun erstmals alle Schüler von Regiomed in Bayern in der Theorie beschult. "Aufgrund der bisher getrennten Pflegeausbildungen in der Alten-, Kinderkranken- und Krankenpflege sowie durch die Ländergrenzen Thüringen und Bayern war es zuvor nicht möglich, an den Berufsfachschulen in Coburg und Lichtenfels für alle Regiomed- Kliniken auszubilden." Die generalistische Pflegeausbildung erlaube nun die Ausbildung an den Schulstandorten Coburg und Lichtenfels für alle Häuser des Regiomed-Verbundes. red