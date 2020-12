Der Jugendgruppe des Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Priesendorf, den "Frechen Früchtchen", ging es in diesem Krisenjahr genau wie allen anderen Vereinen: Viele bereits geplante Aktionen mussten ausfallen. Die wegen der Corona-Pandemie notwendigen Hygieneregeln ließen das ganze Jahr über kaum Spielraum für gemeinsame Aktivitäten.

Bereits das Muttertagsbasteln musste jedes Kind in Eigenregie übernehmen, konnte sich dazu aber ein fertig präpariertes Bastelset von der Streuobstwiese abholen. Nicht einmal eine gemeinsame Ferienprogrammaktion durfte sein, so dass das Jugendleitungsteam kurzerhand jedem "Früchtchen" ein selbst hergestelltes Salzteigset für eine Kräuterplakette mit den besten Sommergrüßen vor die Tür stellte. Einzig die Apfelernte für den in der Pressanlage des Nachbar-OGV gepressten Apfelsaft konnte im Herbst kurzfristig in Kleingruppen auf die Beine gestellt werden. Für jedes Kind aus der Kinder- und Jugendgruppe sollte als Weihnachtspräsent ein Dreiliter-Karton Apfel-Birnensaft ausgegeben werden.

Zu Beginn der Adventszeit hatte sich die Corona-Situation nochmals verschärft - Schluss mit gemeinsamen Feiern. Statt sich nun damit abzufinden, dass heuer nichts mehr möglich sein würde, kam die Idee auf, zumindest ein gemeinsames Zeichen zu setzen: Auf der vereinseigenen Streuobstwiese sollte ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden, was über den Vorstand des Hauptvereins auch organisiert werden konnte. Jedes Kind der Jugendgruppe war eingeladen, am Wochenende des 4. Advents den Baum aufzusuchen, eine Christbaumkugel aufzuhängen und sich seinen Apfelsaft abzuholen. Ehe man sich versah, war aus dem grünen Tannenbaum ein reich verzierter Weihnachtsbaum geworden, der nun alle Weihnachtsspaziergänger erfreut. red