An drei Übungsstationen kann man die Arbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst beobachten. Am Freitag, 16. und Samstag, 17. September führen die Feuerwehren der großen Kreisstadt Bad Kissingen unterstützt vom Rettungsdienst RKT und dem Notarzt Dr. Brath verschiedene Feuerwehrübungen im Bereich der Großen Kreisstadt Bad Kissingen durch, teilt die Stadt mit. Am Freitag wird es eine Nachtübung außerhalb von Bad Kissingen sein. Hier gibt es leider keine Möglichkeit zum Zuschauen.

Zuschauen ist möglich

Am Samstag wird es drei Übungsstationen geben. Diese werden von 8 bis 9.30 Uhr, 10 bis 11.30 Uhr und 13.15 bis 15 Uhr durchgeführt. Übungsstation 1: Im Lindes 11, Kläranlage Bad Kissingen; Übungsstation 2: Lindenstraße 8, Arnshausen; Übungsstation 3: Hohe Eiche am Ludwigsturm. An den Stationen besteht die Möglichkeit, die Arbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst vor Ort live zu erleben.

Um auch die Fahrer für den Einsatz zu schulen, sind die Fahrzeuge mit Sondersignal unterwegs, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter. red