Eine gemeinsame Bürgerversammlung für Premich und Stangenroth findet am Donnerstag, 22. Juli, um 19.30 Uhr in der Schulturnhalle - Grundschule Premich statt. Eine Anmeldung ist erforderlich bis 19. Juli im Vorzimmer bei Nikola Wehner unter Tel.: 09734/9101-32 oder per Mail an Vorzimmer@Markt-Burkardroth.de an. sek