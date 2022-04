Das BBV-Bildungswerk lädt am Donnerstag, 7. April, von 19.30 bis 22 Uhr zum Online-Vortrag "Gemeinsame Agrarpolitik ab 2023: Was zeichnet sich für die Bauernfamilien ab?" ein. Referent ist Matthias Borst. Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung telefonisch unter 0951/965170 oder per E-Mail an oberfranken@bbv-bildungswerk.de. red