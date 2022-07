In den kommenden Tagen finden in der Rhön wieder einige interessante Veranstaltungen statt, die man sich vormerken sollte. Das teilt die Hessische Verwaltung des Unesco -Biosphärenreservats Rhön mit. Dazu gehört die Grenzwanderung in der Hohen Rhön am Samstag, 9. Juli. Treffpunkt mit Wanderführer Jens Graf ist um 10 Uhr an der Pension Dreiländereck, am Sportplatz 7 in Birx. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden alte Grenzsteine aus alten Jahrhunderten, vergessene Grenzanlagen aus Stacheldraht und Betonpfosten finden - 32 Jahre nach der Wiedervereinigung. Die Wanderung hat eine Strecke von fünf Kilometern und dauert etwa drei Stunden. Eine Anmeldung ist erforderlich, und zwar unter Tel.: 036946/ 31 455 oder info@pension-dreilaendereck.de

Fünf Burgruinenplätze

Am Sonntag, 10. Juli, findet eine geführte Wanderung unter dem Motto "In der Rhön unterwegs" mit Vilmar Herden statt. Es werden die fünf Burgruinenplätze in Salz gemeinsam besichtigt, darunter der wasserumspülte Burgplatz in Obersalz - dort gibt es Interessantes aus der Geschichte zu erfahren. Festes Schuhwerk wird empfohlen. Los geht es um 14 Uhr, die Dauer ist mit zwei Stunden veranschlagt. Treffpunkt ist der Aero Club Grasberg 51, in Bad Neustadt . Anmeldung unter Tel.: 09774/ 910 260 oder info@nbr-rhoen.de Ebenso am Sonntag, 10. Juli, wird eine geführte Wanderung durch das Schwarze Moor veranstaltet. Themen sind die Flora, Fauna und Entstehung der Moore. Los geht der zweistündige Spaziergang um 10 Uhr. Treffpunkt ist der Steinerner Torbogen am Schwarzen Moor Anmeldung unter Tel.: 09774/ 910 260, info@nbr-rhoen.de Am Montag, 11. Juli, um 10 Uhr werden Gäste begrüßt und erhalten eine Führung im Haus der Langen Rhön. Sie erfahren Wissenswertes rund um Biosphärenreservate und die Rhön. Treffpunkt ist das Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Langen Rhön" in Oberelsbach. red