Der Kinder- und Jugendchortag der Diözese Würzburg findet am Samstag, 23. Juli, in Bad Kissingen statt. Nach einer gemeinsamen Chorprobe unter Leitung von Kantorin Anke Willwohl und Stadtkantor Burkhard Ascherl an der Orgel zelebrieren Diözesanpräses Pfarrer Simon Mayer und Stadtpfarrer Gerd Greier um 11 Uhr einen Gottesdienst mit Chorsätzen alter und neuer Meister in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche. Alle Interessierten sind dazu eingeladen. Nach Spiel und Spaß findet ein Friedensgebet mit den Chören um 16.30 Uhr auf dem Marktplatz statt. Foto: Karin Meusert